Michelle Hunziker compie 41 anni : Il regalo più bello... l'Amore

Il marito le ha mandato un'enorme mazzo di rose rosse, come da tradizione, a cena l'hanno festeggiata e lei ha spento di nuovo la candelina sulla torta circondata dall'amore. Sul suo profilo social i ringraziamenti per gli auguri e i fiori ricevuti. E l'ultima sorpresa, rientrata a casa dopo la cena, è stato il mazzo di fiori di Belen Rodriguez : “Regalarsi i fiori tra donne è un gesto che mi emoziona... Grazie di cuore tesoro” ha replicato Michelle.

La conduttrice di Strisciaha postato una foto in cui bacia il maritoavvolta in una nuvola di rose rosse, quelle che lui le ha fatto trovare al ristorante per il suo compleanno:La bellissima showgirl ha compiuto 41 anni e ha festeggiato con la figlia Aurora, la madre e gli amici.