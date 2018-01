Stasera in TV - Guida Film e Programmi 26 gennaio : Superbrain, Moby Dick, Immaturi La serie

Rai3, ore 21.15: Veloce come il vento

Corse automobilistiche, accenti emiliani e conflitti familiari che trovano una risoluzione atraverso la passione di famiglia: sono solo alcuni degli ingredienti che compongono il film, liberamente ispirato alla vicenda personale del pilota di rally Carlo Capone, “Veloce come il vento“, in onda venerdì 26 gennaio alle 21.15 su Rai3.La passione per i motori scorre da sempre nelle vene di Giulia De Martino. Viene da una famiglia che da generazioni sforna campioni di corse automobilistiche. Anche lei è un pilota, un talento eccezionale che a soli diciassette anni partecipa al Campionato GT, sotto la guida del padre Mario.

Ma un giorno tutto cambia e Giulia si trova a dover affrontare da sola la pista e la vita. A complicare la situazione il ritorno inaspettato del fratello Loris, ex pilota ormai totalmente inaffidabile, ma dotato di uno straordinario sesto senso per la guida. Saranno obbligati a lavorare insieme, in un susseLa passione per guirsi di adrenalina ed emozioni che gli farà scoprire quanto sia difficile e importante provare ad essere una famiglia.

Al via la terza puntata di “Kronos – il tempo della scelta”: stasera, venerdì 26 gennaio alle 21.20 su Rai2, Annalisa Bruchi e Giancarlo Loquenzi guidano il pubblico verso le elezioni politiche, coniugando nuovi linguaggi e punti di vista differenti. Maurizio Lupi, Coordinatore Nazionale “Noi con l’Italia”, e Marco Cappato, esponente radicale, si confrontano su molti temi al centro della puntata: dal fine vita alla sicurezza, dall’immigrazione alla povertà. Nella seconda parte del programma, via al dibattito tra Lucia Borgonzoni (Lega) e Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana.Approfondimenti e testimonianze sul gravissimo incidente ferroviario avvenuto ieri alle porte di Milano. In sommario anche servizi, le indagini del Fact checking, le incursioni delle vignette di Osho per alleggerire con la satira, e l’Agenda, firmata da Alessandro Poggi.di Ron Howard del 2015, con Chris Hemsworth, Cillian Murphy, Charlotte Riley, Paul Anderson. Prodotto in Usa.121 minuti.Il giovane Herman Melville in cerca di una trama per il suo nuovo romanzo, Moby Dick, si reca sull’isola di Nantucket per far visita all’anziano Thomas Nickerson con l’intento di farsi raccontare del tragico naufragio della baleniera Essex, su cui l’uomo era imbarcato come mozzo.Nuovo appuntamento con Quarto Grado. Conduce Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Si parte da Specchia (Lecce) con gli aggiornamenti sul caso di Noemi Durini. L’iscrizione nel registro degli indagati del conoscente della vittima Fausto Nicolì è l’ennesimo colpo di scena di un’inchiesta che diventa sempre più complicata e ingarbugliata. L’interrogatorio di Nicolì, meccanico 49enne, è atteso a giorni: su quali punti i legali baseranno la sua difesa? A seguire, il programma a cura di Siria Magri continua a dare conto della vicenda di Renata Rapposelli, la pittrice anconetana ritrovata senza vita a Tolentino (Macerata). Il lavoro degli inquirenti è incessante e al momento si concentrerebbe in particolare sulle registrazioni delle telecamere lungo la Statale 16.Umorismo, musica, ospiti ed opinionisti nel programma condotto da Diego Bianchi, per approfondire tematiche e protagonisti del nostro tempo.Secondo appuntamento con la nuova edizione di Dance Dance Dance, il programma dedicato alla danza che trasforma le celebrities in veri e propri ballerini. Otto coppie di personaggi famosi si sfideranno sul palco nella reinterpretazione delle più celebri coreografie tratte da videoclip, musical e film. Più di otto settimane di allenamento, per rimettersi in forma, prepararsi alle coreografie e imparare a ballare sia in coppia che insieme a un corpo di ballo per dare vita a spettacolari performance. Anche il pubblico si godrà lo show in prima persona grazie alle esperienze del videomapping e della realtà aumentata. A giudicare le coppie di celebrities in gara, quattro giudici protagonisti dell’entertainment internazionale che sproneranno le coppie a dare il massimo nelle esibizioni: Luca Tommassini, Vanessa Incontrada, Daniel Ezralow, Deborah Lettieri. Alla guida del programma Andrea Delogu affiancata da Nicolò De Devitiis.Nove propone il meglio delle parodie create da Maurizio Crozza. Nel repertorio del comico sono ormai presenti più di sessanta personaggi tratti dal mondo della politica, della società e dello spettacolo. Anche in questa stagione di Fratelli di Crozza, come sempre gli occhi sono stati puntati sulla strettissima attualità politica e sociale, con quella ironia e quella cifra che ha fatto dell’artista genovese un unicum nel panorama televisivo.