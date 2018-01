Firenze : Sconto di pena a un nomade che uccise suocera e fidanzata

L'uomo, il 40enne Thomas Moretti originario di Bassano, era stato condannato a 20 anni di reclusione per l'uccisione, avvenuta nel 2000 ad Albettone (Vicenza), della fidanzata e della suocera e per il rapimento di una bimba di due mesi. Alla condanna per omicidio se ne era aggiunta un'altra a otto anni per rapina, furto e resistenza a pubblico ufficiale. Moretti non ancora soddisfatto da quanto stabilito dai giudici di Firenze, ha presentato ricorso in Cassazione che, ritenendolo un reclamo, l'ha trasmesso nuovamente nel capoluogo toscano dove dovrà essere discusso.

Sconto e risarcimento, è questa lachoc emessa dalche ha riconosciuto unodetenuto a Prato perché la cella in cui era stato collocato in precedenza, sia a Vicenza che a Rovigo, era troppo piccola e non rispettava gli standard dell'Unione europea. I giudici gli hanno anche riconosciuto un risarcimento pari a 24 euro.