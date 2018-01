Ilaria D’Amico e Gigi Buffon : relax alle Mauritius

Secondo Alfonso Signorini il portiere, che aveva già annunciato il ritiro dal calcio dopo l'esclusione dai Mondiali dell'Italia, potrebbe in realtà rimanere nel caso in cui la Juventus vincesse la Champions League. La D'amico potrebbe essere convocata al prossimo Festival di Sanremo in veste di quarta conduttrice.

Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico si godono le vacanze alle. La 44enneè una conduttrice televisiva Sky... la coppia ha approfittato della pausa di campionato per una vacanza senza figli a Mauritius e sono stati pizzicati dal settimanale Chi.