Treno deragliato : Ecco chi sono le vittime - Pierangela Tadini - Ida Maddalena Milanesi e Giuseppina Pirri

Pierangela Tadini, 51enne originaria di Caravaggio ma residente a Vanzago (Milano), la donna viaggiava insieme alla figlia Lucrezia di 18 anni, che si è salvata pur riportando alcune ferite, ma che non è stata ritenuta in pericolo di vita. Ida Maddalena Milanesi, 62 anni, anche lei di Caravaggio, medico, specializzata in radiologia, neurologia e neurologia oncologica, dirigente dello staff di radioterapia dell’istituto Neurologico Besta di Milano; la terza vittima è Giuseppina Pirri, 39 anni, di Cernusco sul Naviglio, la più giovane delle vittime che solo pochi minuti prima che il treno deragliasse parlava al telefono con sua madre, e la tragica circostanza è stata raccontata dal padre della donna, affranto e in lacrime fuori dall'obitorio. Proprio secondo il racconto del padre di quest'ultima è emerso che la donna si era resa conto di cosa fosse accaduto, e cioè che il treno aveva deragliato dai binari. Aveva fatto appena in tempo ad informare la madre della tragica circostanza, che le aveva suggerito di scappare immediatamente, ma poi la donna, dopo l’inutile incitamento dall'altro capo dell’apparecchio non è più riuscita a sentire la voce di sua figlia. Il padre, allora, è subito corso sul luogo dell’incidente, ma non c’era più nulla da fare, e poco dopo gli è stato comunicato che sua figlia Giuseppina era rimasta intrappolata tra le lamiere e non era riuscita a salvarsi.





Oltre alle tre donne tragicamente decedute, si contano altri feriti gravi. Fino a questo momento, infatti, stando alle ultime notizie ricevute, ci sarebbero quattro passeggeri in codice rosso, anche se non in pericolo di vita, e insieme a loro, ricoverati negli ospedali della zona, un altro centinaio di persone che sono state ospedalizzate in condizioni meno gravi. Alcuni feriti, invece, quelli considerati in uno stato di salute meno preoccupante, sono stati medicati sul posto dai soccorritori e dal personale sanitario intervenuto non appena è stato dato l’allarme. Così come già detto, le vittime che hanno subito le conseguenze del treno deragliato, sono i passeggeri che si trovavano sul treno 10452.





C’erano a bordo 350 pendolari, su un mezzo della linea che quotidianamente collega Cremona a Milano Porta Garibaldi. Alle 6.57 il treno è sparito dai ‘radar’ delle ferrovie ed è stato nuovamente individuabile dopo pochi minuti, intorno alle 7.00, ad alcuni chilometri dalla stazione di Pioltello. Il mezzo era rovesciato, già in parte accartocciato a causa dello scontro con un palo della luce. Terrore all'interno, poiché un gran numero di passeggeri si sono ritrovati prigionieri delle carrozze in cui viaggiavano. Coloro che hanno avuto la peggio, là dove sono stati contati più feriti, sono stati i passeggeri del terzo vagone, ovvero quello che nel violento impatto dovuto al fatto che il treno ha deragliato dai binari, è finito distrutto contro il palo della luce.

Il dolore che ha colpito tutte le famiglie di coloro che viaggiavano ieri mattina sul, alle porte di Milano. Sono tre le vittime, tutte donne che viaggiavano su una delle vetture dele che hanno perso la vita tra le lamiere del treno che le stava portando nel capoluogo lombardo. La loro identità è stata accertata dopo l’intervento dei soccorsi e a seguito dei primi rilievi del caso, sono state riconosciute nella prima serata di giovedì 25 gennaio, e le loro identità sono state rese note più o meno intorno alle 19.00.