Intervista a Manuel Avellino in arte Brain Damage : Boom Boom Chack il nuovo singolo

“Boom Boom Chack” il nuovo singolo di Brain Damage, primo estratto dall’omonimo EP, in uscita su tutti i digital stores dal 22 dicembre 2017 per l’etichetta 40 Gradi Records.





Puoi raccontare la tua storia fin qui? Ho iniziato per strada, facendo freestyle con gli amici e anche con persone sconosciute, molte delle quali le ho conosciute appunto così, e spesso eravamo accompagnati da un beatboxer. Nonostante mi divertivo, era un periodo difficile per me e mi sfogavo con la scrittura. Un giorno decisi di prendere le mie rime e trasformarle in veri e propri testi rap e da li cominciai a scrivere il mio primo pezzo.





Puoi raccontare qualcosa della scrittura e della lavorazione dell’album? La scrittura per me é stata come un'ancora di salvezza, non avrei mai pensato che un ragazzo come me avrebbe mai incominciato ad entrare proprio in questo mondo. Questo fu il mio primo album uscito, il quale racchiudeva un insieme di sfoghi e disagi che all'epoca erano presenti in me. Lavorare a quest'album era come una sorta di ribellione nei confronti della società e anche di fatti personali incisi sulle stesse tracce.





I tuoi pezzi mordono parecchio soprattutto su temi encomiastici, con influenze poetiche. Pensi che sia ancora vero che l’hip hop è uno dei generi (o forse il genere) oggi più vicino alla realtà quotidiana, anche in Italia? La mia risposta a tale domanda é SI, credo proprio che l'hip hop sia il genere che si avvicina di più alla realtà quotidiana, anche se in Italia questa cosa non é presente come negli anni passati a mio avviso. L'unica cosa che mi fa gioire é che ho sentito tanti artisti emergenti che veramente fanno venire la pelle d'oca. Sostengo che noi siamo il futuro del rap italiano e speriamo di riuscire a risanare le lacune presenti nel medesimo panorama.





Mi ha incuriosito molto “Ermo Colle”: da quali spunti nasce? Nasce semplicemente da una storiella avuta con una ragazza. Il pezzo lo scrissi poco dopo la nostra rottura a causa di una grande crisi relazionale dovuta alla presenza di una seconda persona, con la quale in tempo passato stavano insieme. Nel brano in questione sono presenti molti fatti reali riguardanti la ragazza per l'appunto. Penso che lei sia a conoscenza del pezzo, di questo non ne sono sicuro, ma questa certezza non mi tange dal momento che ne ho fatto un brano che porto sempre nella mia testa, ed ha preso il suo posto.





Magari è scontato, ma mi sembra quasi obbligatorio chiedere il tuo punto di vista sulla questione “rap italiano” attuale. Se per rapper italiani ci riferiamo a Sfera, alla DPG, a Laioung e tanti altri della scena trap, sinceramente non é il mio genere. Apprezzo molto di piú Tormento, Mezzosangue, Mondo Marcio e Inoki. Preferisco non dire la mia a riguardo.





So che hai iniziato rappando per la strada: vuoi raccontare qualcosa di questa esperienza? Diciamo che é partito tutto dal fatto che vidi per la prima volta un gruppo di ragazzi rappare, ci conoscevamo da poco e abitavamo tutti nello stesso paesino. A me piacque quella disciplina e allora mi misi a scrivere qualcosa non appena tornato a casa, piccole cose: qualche punch-line o qualche frase ad effetto. Un giorno decisi di inserirmi anch'io nella loro street battle, tant'é vero che loro non mossero ciglio dopo la mia performance, diciamo che me la cavai. Da li ho cominciato a fare battle di freestyle piú serie finendo a scrivere veri e propri pezzi che grazie a voi il web ora conosce.