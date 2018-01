Elton John dice addio ai concerti : prima viene la mia famiglia

Farewell Yellow Brick Road - che durerà tre anni con concerti in tutto il mondo, sarà quindi l'ultimo tour dell'artista. Oltre 300 date in vari paesi del mondo a partire da Allentown, in Pennsylvania.

New York (askanews) - Elton John dice addio ai concerti dal vivo e il prossimo tour che sta per cominciare sarà l'ultimo. Lo ha dichiarato lo stesso artista britannico nel corso di un evento a."".