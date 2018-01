La Sicilia restituisce 380 milioni : Il tribunale dell'Unione Europea da ragione alla Commissione

Scrive la Corte Ue : “A partire dal 2005 la Commissione ha effettuato vari audit dei sistemi di gestione e controllo predisposti dalle autorità responsabili, all'esito dei quali essa ha riscontrato gravi carenze nella gestione e nei controlli dell'intervento finanziario nonché varie irregolarità in diverse operazioni (alcune accertate dall’Olaf, l'organismo anti frode)”. Tra le irregolarità: “operazioni relative a progetti presentati dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione; spese di personale non correlate al tempo effettivamente impiegato per i progetti; consulenti esterni privi delle qualifiche richieste; giustificativi di spesa insufficienti; spese non attinenti ai progetti; esecuzione delle attività non conforme alla descrizione dei progetti; violazione delle procedure di appalto e di selezione di docenti, esperti e fornitori”.





L'Italia aveva tentato di opporsi alle contestazioni della Commissione, ma il Tribunale ha dato ragione per intero all'Esecutivo comunitario, osservando come “sia innegabile l’esistenza di errori sistemici, imputabili a insufficienze nei sistemi di gestione e di controllo che si sono manifestati nel corso di diversi esercizi finanziari e ai quali non è stato posto del tutto rimedio fino alla fine della programmazione”. In particolare, i giudici europei contestano all'Italia la mancanza “di un sistema di controlli affidabile e operativo”.



Ecco alcune delle irregolarità riscontrate, se non proprie e vere frodi, che hanno portato ila condannare l'Italia alla restituzione di 380 milioni diSpese di personale gonfiate, consulenti esterni privi di qualifiche, violazioni delle norme sugli appalti. E poi ancora spese sostenute per progetti che erano stati presentati dopo la scadenza dei bandi, mancanza di giustificativi, attività non attinenti ai progetti. Le risorse fanno parte del Fondo sociale 2000-2007 della, a cui di fatto sono imputate le contestazioni mosse dalla Commissione europea e confermate dai giudici di Lussemburgo. Una sonora (e costosa) bocciatura della gestione di un fondo che nel complesso valeva 1,2 miliardi: in sostanza, più di un quarto delle risorse destinate all'Isola dovranno tornare a Bruxelles.