Treno deragliato - genitori in ansia : Le vittime sono tre donne

Intanto giunge la drammatica testimonianza di due genitori che a Seggiano di Pioltello attendono di avere notizie della figlia, che viaggiava sul treno deragliato. «Ho sentito mia figlia al telefono poco prima. 'Mamma aiuto, il treno sta uscendo dai binari!'. Poi il silenzio. Non mi ha detto più niente, e ora non risponde più al telefono». I genitori, una coppia della zona di Crema, sono sul luogo dell'incidente in attesa di notizie dai soccorritori. La donna ha riferito di aver parlato al telefono con la figlia, ha precisato: «Non ci ha detto se il treno andava veloce. Era così spaventata!. Ora non risponde più al telefono. La persona che viaggiava con lei è uscita, mia figlia invece no».

Salgono adel treno deragliato questa mattina. Sono ore di ansia e angoscia per chi aspetta notizie dei propri cari che si trovavano purtroppo sul treno. Le, 51enne originaria di Caravaggio ma residente a Vanzago (Milano),, 39 anni, di Cernusco sul Naviglio. Per la terza vittima è ancora in corso l'identificazione a causa delle condizioni del corpo anche se alcuni elementi coincidono con la descrizione fornita da un parente.