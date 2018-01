Roma, annunci hot sulle auto : Riguardano prestazioni sessuali di una cinese

C’è chi fa notare la coincidenza con la campagna elettorale, e sostiene che ci sia dietro un’operazione politica. Altri ipotizzano un complotto dei carrozzieri. La versione più bizzarra la fornisce un uomo che giura di aver parlato al numero di telefono reclamizzato con una donna orientale sì, ma che di mestiere fa la colf, e insomma il verbo “scopare” dell’annuncio si riferirebbe alle pulizie in casa. Comunque stiano le cose, la buona notizia è che la vernice non è permanente, un carrozziere la rimuove in pochi minuti e volendo, con uno straccio bagnato e un po’ di pazienza, si può fare anche da soli.

I cittadini romani e la rabbia che si sta scatenando in quei quartieri dove qualchesi diverte a imbrattare di vernice rossa le carrozzerie delle auto in sosta. La particolarità è che non si tratta di semplici atti di vandalismo, ma di veri e propri annunci economici. E che! La promozione riguarda le prestazioni sessuali di una “”. Possibile che sia davvero una forma di pubblicità? Molti hanno pensato piuttosto alla vendetta di un ex fidanzato, ma i conti non tornano: gli indirizzi e i numeri di telefono indicati sono più di uno, diversi per ogni quartiere. Chi prova a chiamare si sente rispondere una donna dall'accento cinese che si dice genericamente disponibile a un incontro di persona, ma senza andare poi sul concreto, insomma senza arrivare a proporre un vero appuntamento. In città hanno cominciato a girare le teorie più fantasiose.