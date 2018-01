Anticipazioni Masterchef 7 stasera giovedì 25 gennaio : i concorrenti alle prese con la cucina kosher

I 16 cuochi amatoriali ancora in gara sono pronti per affrontare una nuova imprevedibile Mystery Box. Il migliore si aggiudicherà il fondamentale vantaggio nell'Invention Test che vedrà protagonisti una serie di ingredienti ricchi di proprietà benefiche. I concorrenti ancora in gara: si tratta di Matteo, Davide, Joayda, Fabrizio, Antonino, Giovanna, Alberto, Francesco, Denise, Manuela, Ludovica, Rocco, Italo, Marianna, Simone e Kateryna.

Stasera Giovedì 25 gennaio alle 21.15 su Sky Uno HD un nuovo appuntamento con la settima edizione di– prodotta da Endemol Shine Italy – con i giudici. Diretta tv alle ore 21:15 su Sky Uno HD e live streaming tramite Sky Go o nowtv.it.