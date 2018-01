Chiara Ferragni è sempre il splendida forma ed è volata a Parigi per gli appuntamenti della moda, dove ha sempre un posto in prima fila agli eventi mondani.

Questa volta senzaChiara Ferragni provoca con uno scatto piccante davanti a uno dei templi della cultura mondiale come il. La bellissima compagna del rapper sta per diventare mamma del piccolo Leone, ma di certo non smette di far parlare di sé.