Deraglia treno a Milano : due morti e un centinaio di feriti - FOTO VIDEO

Il treno è deragliato tra Pioltello e Segrate ed era partito da Cremona e diretto a Milano Piazza Garibaldi, il deragliamento del treno regionale 10452 di Trenord è avvenuto nella stazione di Pioltello Limito, nel milanese. Diverse persone sono ancora incastrate tra le lamiere di uno dei vagoni, al momento i soccorritori stanno lavorando per liberare 5-6 persone ancora bloccate, ma non escludono ve ne possano essere di più.

Trenord spiega che a causa di un inconveniente di esercizio in prossimità della stazione di Pioltello, che richiede un necessario intervento delle autorità competenti, la circolazione è al momento interrotta tra le stazioni di Treviglio e Milano.

Un treno è deragliato a milano, la polizia ha confermato che due persone sono morte, mentre dieci sono gravi, cento i feriti. Sul luogo dell'impatto sono presenti numerose ambulanze, mentre l'ospedale di Monza ha sospeso gli interventi non urgenti per prepararsi ad accogliere i feriti. Secondo il del 118, oltre ai 10 pazienti trasportati in codice rosso, ci sono due codici neri –– 10 codici gialli e 100 feriti lievi circa.