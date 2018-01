Anticipazioni Don Matteo 11 terza puntata 25 Gennaio : La vera ricchezza - Il prezzo del talento

La vera ricchezza: Sofia viene aggredita da un compagno di scuola e quindi don Matteo e i carabinieri sono chiamati a investigare sull’episodio. Contemporaneamente, il capitano Olivieri – con l’aiuto (?) del maresciallo Cecchini – intende riconquistare l’ex fidanzato Giovanni, che l’ha lasciata perché convinto di aver maturato la vocazione al sacerdozio: per riuscire nell’impresa, il volenteroso ma imbranato maresciallo mette a punto un piano che reputa infallibile. Nel frattempo don Matteo e Giovanni legano parecchio; il sacerdote trova finalmente una sorta di adepto con cui eventualmente condividere le responsabilità del suo ministero e lo stile di vita mentre l’avvocato è in affannosa ricerca del suo scopo nella vita e ha già cambiato completamente vita una volta.





Il prezzo del talento: C’è ancora Giovanni al centro della vicenda: l’ex fidanzato del capitano Anna Olivieri – indeciso su cosa fare della sua vita tra l’andare in seminario o rimanere laico – si trova implicato in un caso in cui la principale sospettata è la sua ex compagna, l’altra donna importante della sua vita sentimentale (ma che si è lasciato alle spalle del tutto, cambiando radicalmente stile di vita). L’aspirante sacerdote (forse) deve ovviamente impegnarsi al massimo per far sì che la sua antica fiamma esca pulita dalla vicenda mentre, nel frattempo, il maresciallo Cecchini ha scoperto che l’appuntato Zappavigna ha ricevuto un’eredità.