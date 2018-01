Caserta - Il 14enne Luigi colpito da un proiettile vagante alla vigilia di Natale: Ha aperto gli occhi

Luigi, il giovane di 14 anni colpito da un proiettile vagante fuori da in bar la vigilia di Natale, ha finalmente aperto gli occhi - un battito di ciglia che ha riacceso la speranza tra i familiari e nell'ospedale di Caserta dove il ragazzo è ricoverato in coma farmacologico. E' un ottimo segnale ma i medici rimangono prudenti poichè è ancora presto per dire che il ragazzo sia fuori pericolo. E' un segnale da valutare con attenzione - è ancora difficile dire quando il 14enne potrà uscire dal coma. nei prossimi giorni l'equipe medica proverà a ridurre la sedazione.



Nel frattempo continuano le indagini dei carabinieri per risalire al colpevole. Durante la fiaccolata del 29 dicembre organizzata dal Comune di Pareto il sindaco chiese di segnalare qualsiasi indizio che potesse aiutare gli inquirenti. Tremila persone parteciparono ma ancora oggi gli investigatori brancolano nel buio e ancora nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati.