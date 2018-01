Treno deraglia a Milano : 50 feriti, 5 gravi e 2 morti

Milano, il treno delle ferrovie Trenord deragliato. Primo Bilancio: 50 feriti, 5 gravi e 2 morti - Un treno delle ferrovie Trenord è deragliato tra Pioltello e Segrate, alle porte di Milano, questa mattina alle 6:55. Il convoglio era partito da Cremona e diretto a Milano Piazza Garibaldi, secondo testimoni il treno si è accartocciato. Sul posto i vigili del fuoco, i quali affermano la presenza di molti passeggeri. Stilato un primo bilancio, ci sarebbero due morti e 5 feriti gravi, i quali sono stati trasportati in codice rosso in diversi ospedali. Una cinquantina quelli feriti in maniera lieve. Sono in corso le operazioni di soccorso.

Incidente ferroviario a Pioltello, in provincia di Milano, dove unproveniente daalle 6:55 poco prima di arrivare alla stazione di Lambrate. Chi era a bordo ha raccontato di un forte rallentamento improvviso e poi la fermata del treno. Dopo qualche minuto sono stati evacuati. "". Sono in corso accertamenti in quanto non si conoscono le cause del deragliamento, inoltre secondo testimoni ci sarebbero anche delle vittime.