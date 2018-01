Il Segreto Anticipazioni oggi mercoledì 24 gennaio : Lucía deve andarsene

Camila e’ partita e Lucia ne approfitta per tornare a insidiare Hernando, mentre Beatriz cerca notizie della sua matrigna alla locanda. Francisca offre ospitalita’ a Cristobal, dopo la lite in piazza con suo padre, e successivamente tenta di mediare tra i due perche’ si riappacifichino, in realta’ con intenzioni precise.



Stasera una nuova prima serata su Canale 5 con laspagnolaHernando e Camila si incontrano e decidono di tentare ancora una volta di risanare il loro matrimonio, ma. Il problema e’ che ora e’ malata; il dottor Zabaleta non capisce l’origine del suo male. Ed e’ ovvio, perche’ la donna sta fingendo. Alla locanda, Camila spiega ad Emilia, Alfonso e Nicolas qual e’ il piano architettato con Hernando per sbarazzarsi di Lucia: faranno credere a tutti che lei se ne e’ andata da Puente Viejo per non tornare piu’.hanno un incontro piuttosto teso a cui segue una visita di Matias a Beatriz per chiederle scusa del comportamento della moglie ed e’ allora che i due ammettono di essere ancora innamorati. Adela comunica a Onesimo di rifiutare l’offerta di occuparsi della scuola.