Cremona : Uccide la moglie a colpi di mannaia - morto un bimbo di 3 anni

E' morto il bimbo di 3 anni che era stato ferito stamane da un amico dei genitori in un'abitazione di Cremona. Fin da subito le condizioni del piccolo erano disperate ed è morto in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, di 51 anni, di nazionalità cinese, ha ucciso con una mannaia la moglie, una connazionale di 46 anni, e poi ha ferito il bambino, figlio di un'amica di famiglia.



Una donna di 46 annistamattina mercoledì 24 gennaio 2018 a. Accanto al corpo della donna cinese, gli agenti hanno trovato unche, secondo le prime informazioni, è il figlio di amici della coppia.Il bambino è in condizioni disperate all'ospedale Maggiore di Cremona, l'omicidio è avvenuto nell' abitazione della coppia, in, nel quartiere Zaist, alla periferia di Cremona. Quando gli agenti chiamati dai vicini sono entrati in casae il cadavere della moglie a terra.