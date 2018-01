Federico Coppola e Michela Gambardella scomparsi lunedì: Le famiglie chiedono aiuto per le ricerche

Ecco perché i genitori dei due ne hanno denunciato la scomparsa alla polizia. Gli agenti hanno già attivato tutti i canali di ricerca per fare luce sulla vicenda. Al momento non si esclude nessuna pista. Nel frattempo, i familiari hanno diffuso sui social network due recapiti ai quali rivolgersi per velocizzare le ricerche: chi ha visto oppure è a conoscenza di informazioni utili sulla sorte di Federico e Michela, può fornire il proprio contributo telefonando al 338.6637756 oppure al 338.6545804.

C'è preoccupazione per i due fidanzatini, giovanissimi, il 15enne Federico e la 16enne Michela,lunedì e di cui non si hanno ancora notizie. I ragazzi si sono allontanati da casa volontariamente, al momento non si ha ancora alcuna notizia e le rispettive famiglie chiedono aiuto., studente 15enne residente a, e la fidanzata, 16enne originaria di, non danno notizia di se da quasi un giorno. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato di Sorrento, agli ordini del vicequestore aggiunto Donatella Grassi. Dopo essere usciti nella serata di lunedì, i due fidanzatini non hanno fatto rientro a casa né durante la scorsa notte né stamattina.