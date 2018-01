Belgio : Uomo armato di coltello alla stazione di Gand

La procura federale ha spiegato che l’incidente «al momento non è un suo caso, ma potrebbe diventarlo in seguito». L’incidente è stato confermato dalla sezione di Gand dell’ufficio del Pubblico ministero delle Fiandre orientali. «L’uomo, che sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato in ospedale», ha detto la portavoce della procura An Schoonjans. La procura ha aperto un’inchiesta.

È in fin di vita l’uomo che ha, a 50 chilometri da. A precisarlo è la Procura locale, dopo che i media online avevano dato notizia che l'uomo era stato ucciso dalla polizia belga. Nell'attacco non risultano agenti feriti e la stazione è stata parzialmente chiusa. Proprio lunedì scorso, dopo 3 anni, ilaveva abbassato il livello di allerta terrorismo ma soldati continuano a pattugliare i principali siti di interesse.