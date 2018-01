Asteroide in avvicinamento alla Terra: E' grande come un grattacielo ma al momento non è pericoloso

È classificato come «potenzialmente pericoloso» perché la sua orbita interseca quella del nostro pianeta e potrebbe, in un futuro lontano, rappresentare un problema. Dopo il passaggio del 4 febbraio a una velocità di 122 mila chilometri all'ora, l’asteroide si avvicinerà al Sole fino a una distanza di 18 milioni di chilometri. Il prossimo passaggio ravvicinato dalle parti della Terra, molto più vicino a 600 mila chilometri di distanza, è previsto per l’8 febbraio 2172. Lo scorso 1° settembre l’asteroide Florence è passato a 7 milioni di chilometri da noi, una distanza elevata ma l’oggetto aveva un diametro di 4.400 metri che lo ha reso il più grande a essere passato così vicino da quando è iniziato il programma Neo. Il 12 ottobre l’asteroide 2012 TC4 di 20 metri di diametro è transitato a 43.500 chilometri dalla superficie terrestre.

Il 4 febbraio alle 22,30 ora italiana, l’transiterà a oltre 4 milioni di chilometri, quasi undici volte la distanza tra la Terra e la Luna. Secondo gli espertidel programma di osservazione Neo (Near-Earth Object), che tiene sotto controllo gli oggetti stellari che potrebbero rappresentare una minaccia per la Terra, non ci sarebbe nessun pericolo che esso possa cadere sul nostro Pianeta. L’asteroide, con un diametro compreso tra 480 e 1.100 metri (è alto, praticamente, come un grattacielo), venne scoperto il 15 gennaio 2002 al, nelle Hawaii.