Casoria : Il 16enne Ciro Ascione scomparso sabato, cadavere sui binari

Dalle ore 17.10 il traffico ferroviario fra Napoli e Casoria è stato sospeso, poi la tragica scoperta con l’identificazione del corpo. Ancora da determinare le cause della morte, e da accertare se lo scempio del corpo sia stato causato dall’investimento di un convoglio ferroviario, o da altre cause, delle quali finora nessuna viene esclusa. Le ferite sul cadavere non sono compatibili con un investimento o comunque un impatto con un treno in corsa. Gli inquirenti hanno ascoltato anche la fidanzata del ragazzo e alcuni suoi amici. Erano stati tantissimi i messaggi e gli appelli per ritrovarlo, la comunità arzanese è sconvolta. I familiari si erano rivolti a ‘Chi l’ha visto’ e nella serata di ieri, dopo la diffusione della notizia, amici hanno inondato Facebook di messaggi di cordoglio.





Attraverso le analisi dei video ripresi dalle telecamere di sorveglianza della Stazione Centrale, gli inquirenti hanno accertato che il 16enne dopo essere uscito dalla metropolitana ha imboccato la galleria Garibaldi - qui si sono perse le sue tracce

E' del 16enne- ragazzo di Arzano scomparso lo scorso sabato - Sono stati fermati oggi i treni sulla tratta Napoli-Roma - ilritrovato vicino ai binari a. Il corpo del ragazzo è stato scoperto poco dopo le 17 di ieri in uno dei tratti più impervi della ferrovia, tra Casoria e il mega quartiere di Arpino. Lo hanno trovato ieri pomeriggio i poliziotti della Squadra mobile seguendo le tracce del suo cellulare, spento ma non ancora privo di batteria.