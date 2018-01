Stasera in Tv - Guida Programmi e Film 23 gennaio : Rocco Chinnici, Stasera tutto è possibile e Harry Potter

Stasera in Tv - Guida Programmi e Film 23 gennaio RAI

Rai1, ore 21.20: Rocco Chinnici – 1^Tv

Rocco Chinnici è stato il primo magistrato ad intuire che la mafia avesse consistenti legami con ambienti imprenditoriali, politico-istituzionali e con associazioni malavitose internazionali. Il primo a pensare che lo scambio di informazioni tra magistrati sulle indagini di delitti di mafia, che ognuno di loro come da regola seguiva in solitudine, fosse fondamentale per scoprire relazioni tra malavitosi, imprenditori e politici che comparivano sulle diverse piste di investigazione. Convinto che la lotta alla mafia si dovesse combatterla insieme, Chinnici costituì il primo gruppo di magistrati impegnati a contrastare le organizzazioni criminali. Non sapeva di aver costituito quello che poco tempo dopo, sotto la guida di Antonino Caponetto, fu chiamato “il pool antimafia”.

Rai2, ore 21.20: Stasera tutto è possibile – Terza Puntata

Terzo appuntamento, martedì 23 gennaio, con Stasera tutto è possibile, il comedy show di Rai2 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy condotto da Amadeus, in onda in prima serata, alle 21.20. Per questa terza puntata, nell’Auditorium Rai di Napoli arriveranno: Maurizio Casagrande, Roberto Ciufoli, Andrea Lo Cicero, Maria Mazza, Marco Mazzocchi, Juliana Moreira, Francesco Paolantoni e Angelo Pintus, tutti pronti a immergersi nello spirito festoso del format e a cimentarsi in prove, giochi e sketch, come ““La stanza inclinata” e “Step Burger”, in cui spontaneità e improvvisazione saranno fondamentali. Unica regola della serata: divertirsi, con un pizzico di follia.Anything goes, il format da cui è tratto Stasera tutto è possibile, è un grande successo in tutto il mondo: oltre 25 gli adattamenti, in paesi come Spagna, Olanda, Germania, Australia, Brasile, Cina, Finlandia, Stai Uniti, Israele e Francia, dove è un vero cult, con già 7 edizioni all’attivo.

Rai3, ore 21.15: #Cartabianca – Diciottesima Puntata

Bianca Berlinguer conduce un nuovo appuntamento con #cartabianca. Al centro della puntata i principali fatti legati alla cronaca, alla politica, all’economia e all’ambiente. Interverranno Geppi Cucciari, Flavio Insinna e Gabriele Corsi.