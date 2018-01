Terremoto Alaska magnitudo 8.2 : Aallarme tsunami sulla costa occidentale Usa

Il sistema di allarme tsunami degli Stati Uniti ha dichiarato l'allerta per alcune zone dell'Alaska e del Canada e ha messo in allarme l'intera costa occidentale degli Stati Uniti, si teme che lo tsunami possa arrivare addirittura in Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Sud America entro domani.

