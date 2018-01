A Salerno a scuola in divisa - L'ira degli studenti, ma la preside : E' segno d'identità

I vertici regionali del sindacato UdS – Unione degli Studenti - «Vogliamo sottolineare che l’obbligo di indossare le divise, una maglietta blu cobalto e pantalone con lo stemma della scuola, per i ragazzi del Pittoni di Pagani è stato portato avanti dalla dirigenza con un metodo antidemocratico, fortemente autoritario e repressivo, con minacce di bocciatura e non ammissione all'esame di maturità per le quinte. Segnaliamo gli alti costi del contributo volontario per la divisa, che nella sostanza viene imposto dato che a chi non paga viene impedito l’accesso ad esercitarsi nelle materie pratiche, cosa che lede fortemente il diritto allo studio. Abbiamo già presentato e protocollato una vertenza a scuola per far eliminare la norma e denunciare le minacce».





Il no alla divisa scolastica si basa sulla mancata condivisione della decisione e sull'aspetto economico della divisa scolastica, questione particolarmente sentita soprattutto dai genitori degli alunni. Accuse alle quali il dirigente scolastico dell’istituto alberghiero, ha risposto già alcuni giorni fa, motivando la sua decisione come un regola di buon senso : «Da anni assistiamo ad alunni ed alunne che si presentano in aula con un abbigliamento poco consono ad un’istituzione come quella scolastica. La nostra divisa dà identità e segno di appartenenza alla nostra scuola».

Obbligo di divisa tra i banchi dell'- il sindacato Unione degli Studenti minaccia dila vicenda all'Ufficio scolastico provinciale e regionale. Si intensifica lo scontro tra studenti e dirigente scolastico dell’alberghiero paganese. LaRosa Rosanna nuovamente sotto attacco degli alunni, genitori e delle organizzazioni sindacali studentesche. Tutto ruota attorno all'entrato in vigore dallo scorso 15 gennaio. Da un lato gli studenti e le famiglie che non accettano la divisa e i suoi costi, dall'altro la preside che vorrebbe limitare glieccessivi di molti alunni.