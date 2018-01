Nicole e la sua verginità all'asta: Era uno scherzo, non so come uscirne

L’agenzia EliteModelsVip.com, che aveva pubblicato il suo annuncio, le aveva chiesto di dare una storia credibile: “In realtà sono figlia unica, non voglio nemmeno studiare economia la prima cosa stupida che ho fatto è stata rivolgermi a questi siti, la seconda farmi intervistare dal Sun quando è arrivata l’offerta da un milione. Volevo uscirne, ma l’agenzia mi ha detto che avrei dovuto dichiarare di aver venduto la mia verginità perché ne andava della loro credibilità: ho preso tempo, intanto la notizia era già arrivata in Italia, nella mia scuola lo sapevano tutti”.





A quel punto, la preside ha convocato i suoi genitori per informarli, così Nicole ha anticipato i tempi confessando prima: mamma e papà sono rimasti senza parole, non essendosi accorti di nulla nonostante molti media ne avessero parlato per giorni : “Mio padre non l’ha presa bene, si sono vergognati molto in particolare del fatto che nella prima intervista dicevo che ci pensavo da quando avevo 16 anni. Non è vero, non ho mai pensato di farlo davvero, adesso è diventato un incubo: l’agenzia mi chiama, dice che è arrivata un’offerta da 1,6 milioni... Ora consulterò un avvocato, lo ha suggerito anche la preside ai miei. Ho fatto una cosa stupida, di cui sono pentita, ma non l’ho fatto per mettermi in mostra. L’ho detto anche ai miei compagni di classe: non ho mai pensato di mettermi davvero all'asta”.

La storia di- nome di fantasia - qualche giorno fa è stata al centro dei tabloid sia inglesi che italiani ed ha fatto molto discutere. La giovane che aveva messo all'ora ritratta e afferma che era solo uno. Uno scherzo che le sta costando caro, visto cheora non riesce ad uscirne. Laancora una volta si è confessata ai media rivelando stavolta di aver praticamente inventato tutto - altro che soldi per studiare o per mandare sua sorella al college, la 18enne non fa la modella e non ha nemmeno una sorella : «».