Giappone, eruzione vulcanica : Muore un militare colpito da una pioggia di sassi

Il Kusatsu-Shirane non si risvegliava dal 1983. Un altro vulcano, il Mayon, ha creato invece il panico nelle Filippine. Nelle ultime ore il vulcano, il più attivo della zona, ha intensificato molto la sua attività con copiosa fuoriuscita di lava e con un ispessimento della colonna di fumo che sovrasta il cratere. Secondo le autorità, che hanno portato l’allerta per il vulcano a livello 5, tra poche ore potrebbe verificarsi una violenta eruzione esplosiva. Per questo 40.000 abitanti dei villaggi vicino al Mayon sono fuggiti.

L’improvvisa, nel Giappone centrale, ha colpito alcuni sciatori sul(2.171 metri). Una persona è morta e sedici sono rimaste ferite dalla valanga e dalla pioggia di pietre lanciate dal vulcano. Tra queste anche sei soldati giapponesi che si stavano allenando con gli sci, il deceduto è proprio uno dei militari. L’Agenzia meteorologica giapponese ha elevato l’allerta vulcano a livello 3 su un massimo di 5.