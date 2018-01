Chi è Bianca Atzei : la bellissima naufraga dell’Isola dei Famosi

Nota anche per la sua storia d’amore con l’ex motociclista Max Biaggi, love story finita senza un perché alla fine del 2017. Adesso ha deciso di tornare alla tv, «per mettersi a nudo»: È arrivato il momento di annunciarvi una sorpresa, che a molti farà piacere e altri forse non approveranno la mia scelta, ma l’ho fatta e pensandoci a lungo. Più passavano i giorni e più dentro di me cresceva la curiosità... Delle volte si possono prendere delle direzioni che all’apparenza sono lontane da te, da quello che sei e che fai. Ha pubblicato un album - In bianco e nero, del 2015 - negli anni ha pubblicato singoli in duetto con Kekko dei Modà e Alex Britti.

Bianca Atzei - vero nome- è nata nel 1987 a Milano, ma le sue origini sono sarde. Si è affacciata al mondo della musica sin da giovane, ma la consacrazione è arrivata soltanto nel 2015 con la sua prima partecipazione tra i big del. E’ tornata al Festival due anni dopo con il brano, che ha conquistato il disco d’oro.