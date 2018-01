Chi è Rosa Perrotta? Dal trono di Uomini e Donne all'Isola dei famosi 2018

Rosa Perrotta di professione fa la modella ed è divenuta un volto familiare al pubblico dopo la sua partecipazione nel programma di Maria De Filippi. E' anche lei tra i naufraghi arruolati da Alessia Marcuzzi per l'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi.

Rosa Perrotta è nata nel 1989 ed è originaria della provincia di Salerno -Pagani - e compirà 29 anni il prossimo 25 febbraio. E’ conosciuta per essere stata tronista dinella primavera del 2017 - la sua scelta è stata, che le ha detto sì e con il quale è tuttora fidanzata. Vive a Roma dal 2015, e dopo una laurea in management strategico, conseguita con il massimo dei voti, si è data da fare come modella