Prima Puntata Isola dei famosi 2018 : Marco Ferri ed Eva Enger in nomination

Le nomination hanno generato diversi scontri viste le motivazioni ancora molto vaghe, ma nascono tutte dalla convivenza forzata nella villa prima di partire per Cayos Cochinos. Tutti i naufraghi sono votabili ad accezione di Francesco Monte, che essendo il migliore è immune per questa settimana. La prova degli anelli di fuoco avvenuta prima delle nomination ha stabilito anche il migliore e il peggiore della prova.Francesco Monte è il "mejor" e decide di portare con sé sull'Isola dei confort Filippo, Rosa, Marco, Paola, Jonathan, Alessia, Bianca e Nadia. Giucas, è il "pejor", sceglie Amaurys, Eva, Chiara, Francesca, Gaspare, Franco, Cecilia e Craig .





Franco Terlizzi è l'aspirante isolano che diventa ufficialemente un concorrente della tredicesima edizione dell' Isola dei Famosi. Franco ha 55 anni ed è originario di Bitonto, in provincia di Bari, ma da sempre è stato adottato dalla città di Milano. È stato un pugile professionista, combattendo nella categoria dei pesi massimi leggeri. Franco ha un’infanzia travagliata e lo sport per lui ha costituito una rivincita con la vita. Terminata la sua carriera sul ring, ha intrapreso la sua attività da personal trainer dei vip. È una persona ruvida e verace che non teme nessuno, pronta a indossare i panni del leader trainante del gruppo; non ha bisogno, infatti, di esprimere molte parole per farsi capire e ottenere il consenso dei compagni: basta non farlo arrabbiare. Sposato da più di 25 anni, vivrà quest’avventura come un momento di riposo dalla vita coniugale con sua moglie, vero e proprio generale dentro le mura di casa. L'ex pugile ha partecipato a #SarannoIsolani il nuovo format di mediaset che ha visto 10 non famosi battersi tra loro, ad avere la meglio è stato Franco con il 38% dei voti.





A differenza degli altri naufraghi Francesca Cipriani non riesce a tuffarsi dall'elicottero a causa di un forte attacco di panico. Se inizialmente sia Alessia Marcuzzi che i due opinionisti in studio - Mara Venier e Daniele Bossari - ci hanno scherzato su, successivamente hanno capito che la showgirl non era in grado di tuffarsi e l'hanno fatta rientrare. Una volta sulla terra ferra Francesca ha detto di non voler risalire sull'elicottero perché il pilota non la convince: "gli chiedo patente e libretto! E poi l'aereo aveva le portiere aperte fa corrente!" dice ad Alessia. La Cipriani sale con l'ultimo gruppo insieme a Francesco Monte e Chiara Nasti. I due naufraghi si buttano senza problemi, Francesca è disperata riprende a urlare: "abbassa, non ce la faccio!", si sente male, è completamente in preda al panico.

La prima puntata dell'è stata ricca di emozioni per naufraghi e telespettatori, dopo aver ascoltato tutti nomi fatti dai 18 naufraghiufficializza il nominato del gruppo -Il suo sfidante al televoto viene scelto da- il migliore dopo la prova degli anelli di fuoco - che fa il nome di