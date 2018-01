Napoli, agguato ad una donna : Annamaria Palmieri uccisa con tre colpi di pistola al volto

Il motivo non è ancora chiarissimo ma sembra che la 54enne avesse precedenti per reati contro il patrimonio, per droga e per associazione per delinquere. Sul posto dove è stato rinvenuto il corpo, stanno operando gli agenti della scientifica.

La 54ennein un agguato ed è stata trovata riversa in via del'Alveo Artificiale nel quartiere periferico dia Napoli- a riferirlo sono state fonti della Questura. Dai primi accertamenti effettuati risulta che la donna sia stata raggiunta da tre colpi di pistola al volto.