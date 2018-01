Marco Travaglio condannato dal Tribunale per diffamazione a 3 magistrati siciliani

Nell'articolo del 16 ottobre 2016 Travaglio scrisse tra l'altro "ora abbiamo anche la 'cluster sentenza' che non si limita a incenerire le accuse del processo in cui è stata emessa ma, già che c'è, si porta avanti e fulmina anche altri processi, possibilmente scomodi per il potere".

Marco Travaglio, direttore de "" è statodal Tribunale di Roma perai danni di tre magistrati siciliani per un articolo sull'assoluzione degli imputati del processo sulla latitanza di Bernardo Provenzano. A renderlo noto, il legale dei tre magistrati Mario Fontana, Wilma Mazzara e Annalisa Tesoriere. L'avvocato, Carlo Arnulfo ha fatto sapere che il Tribunale ha disposto una provvisionale di 150mila euro per Travaglio, una cifra mai vista.