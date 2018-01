Caserta - Davide Mango si affaccia al balcone e inizia a sparare : 5 feriti, ho ucciso mia moglie

Ex vigilante, militante di Forza Nuova, Mango è chiuso in casa e ha sparato alla moglie che aveva minacciato di lasciarlo. Avrebbe puntato l'arma anche contro la figlia 14enne, che è però riuscita a scappare. All'interno dell'abitazione si trovava anche la figlia 14enne della coppia, che è riuscita a fuggire e ora è con i carabinieri, avrebbe riferito di aver visto la mamma a terra per le scale. Gli agenti stanno cercando la resa dell'uomo : "C'è tuo figlio che ti aspetta nell'ambulanza. Vieni. Hai due pistole e due fucili e noi non possiamo venire da te". L'area dove è in corso il fatto è stata circoscritta da numerose auto dei carabinieri e della polizia.

A Bellona in provincia diil 48enne, che dice di aver ucciso la moglie, si è affacciato al balcone della sua abitazione e ha iniziato a sparare verso la strada con un fucile. Almeno 5 persone sono state ferite dai proiettili, nessuna in pericolo di vita, tra cui il comandante della stazione dei carabinieri di Vitulazio. Davide Mango si è barricato in casa e i carabinieri stanno cercando di convincerlo alla resa.