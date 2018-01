Colombia : valanga di fango travolge un autobus - almeno 13 vittime

San Juan de Pasto - Colombia - uccidendo almeno 13 dei passeggeri a bordo. Per ora i soccorritori hanno estratto dal mezzo 10 cadaveri, fra i quali quelli di due donne e due minorenni.

Secondo le prime ricostruzioni, le vittime viaggiavano su un autobus sull'autostrada Tumaco-Pasto, nella zona di Narino, vicino al confine con l'Ecuador, quando il mezzo è uscito di strada a causa di una frana. Per il momento è ignoto il numero esatto dei passeggeri che viaggiavano sul bus, la valanga è conseguenza delle piogge torrenziali cadute sulla zona negli ultimi giorni. In questa zona del Paese sudamericano le piogge torrenziali hanno causato smottamenti nel terreno. La notizia è stata confermata su Twitter dal direttore dell'Agenzia colombiana per la sicurezza stradale.

