Salerno : Salvatore Siani uccide la moglie Nunzia Maiorano a coltellate

La tragedia tra le mura di casa a Sant'Anna, dove la coppia viveva mentre in cortile c'erano i loro due bambini e alcuni familiari.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Cava de' Tirreni e del reparto radiomobile di Nocera Inferiore. Sul caso indagano i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica della vicenda. Non sembra che la coppia avesse denunce in merito a pregresse violenze domestiche. Ad allertare le forze dell'ordine i vicini di casa della coppia, a quanto pare allarmati dalle urla che provenivano dalla casa. Secondo le prime ricostruzioni alla base dei continui litigi ci sarebbero vecchie ruggini familiari.

