Violentata dal padre a 14 anni : l'uomo trovato impiccato in una chiesa

Qualche giorno fa nei confronti dell'uomo il Gip del Tribunale di Cassino aveva emesso un'ordinanza cautelare dell'allontanamento dalla casa in cui viveva con la moglie e i figli , il 53enne dinanzi alla Gip per l'udienza di garanzia si era avvalso della facoltà di non rispondere, gli era stato imposto il braccialetto elettronico e il divieto di non avvicinarsi alla moglie e alle figlie.

E' stato ritrovato impiccato all'interno di una vecchia chiesa l'uomo di 53 anni. Sul luogo del ritrovamento i carabinieri della compagnia di Pontecorvo e i colleghi della stazione di Roccasecca. Il Gip del Tribunale di Cassino, aveva allontanato l'uomo dalla casa familiare dopo la rivelazione della figlia 14enne in un. La docente, dopo aver letto il tema, ha informato la dirigenza della scuola e poi è stato segnalato il tutto alla polizia. Qui sono partite le indagini, sono stati ascoltati i familiari della ragazzina e acquisti altri elementi, lanon si era mai accorta di nulla