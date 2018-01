Stasera in Tv : Guida Programmi e Film 22 gennaio : Romanzo Famigliare e Isola dei famosi

Stasera in Tv : Guida Programmi e Film 22 gennaio



Canale5, ore 21.25: L’isola dei Famosi – Nuova Edizione

Italia1, ore 21.20: Jack Reacher – La prova decisiva

Film di Christopher Mcquarrie del 2012, con Tom Cruise e Rosamund Pike. Prodotto in Usa. Durata: 130 minuti. Trama: Jack Reacher e’ un ex poliziotto che ha trascorso gran parte della sua vita in giro per la città a stretto contatto con il torbido ambiente criminale. Sta cercando di tenersi lontano dai guai quando viene coinvolto nel caso di un massacro apparentemente senza senso. Nel cuore di una piccola città dell’Indiana, James Barr, un esperto cecchino, e’ accusato di aver sparato sei colpi e ucciso cinque persone. Una volta interrogato, pero’, Barr si dichiara innocente e offre solo un indizio: Jack Reacher. Con l’aiuto di una giovane avvocatessa, Jack cerchera’ di risalire alla verità e scoprire chi e quali motivi si nascondono dietro al massacro.

Rete4, ore 21.15: Lo chiamavano Bulldozer

Film di Michele Lupo del 1978, con Bud Spencer, Raimund Harmsdorf, Joe Bugner, Rene’ Kolldehoff. Prodotto in Italia/Germania. Durata: 108 minuti. Trama: Braccio di ferro si e’ ritirato a vita privata dopo aver capito che nel torneo di calcio americano la corruzione e’ norma. Decide pero’ di ritornare in attività per allenare un gruppo di ragazzini che in Versilia ha sfidato i militari della vicina base Nato. Gli atleti americani, vistisi in difficolta’ con gli avversari, ricorrono a trucchetti poco puliti per risollevare le proprie sorti.

La7, ore 21.10: Caccia al ladro

Film di Alfred Hitchcock del 1955, con Cary Grant, Charles Vanel, Grace Kelly. Prodotto in Usa. Durata: 97 minuti. Trama: John è un famoso ladro di gioielli, ritiratosi dalla ‘professione’ dopo essere stato scarcerato durante la guerra e aver partecipato alla Resistenza in Francia. Sulla Costa Azzurra, dove ora vive, si verificano dei furti eseguiti secondo la sua tecnica d’un tempo. Sospettato, tra gli altri, da un’affascinante connazionale, rischia di essere ucciso e, alla fine, riesce a scoprire il nuovo ‘gatto’

Tv8, ore 21.20: Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate

Film di Peter Jackson del 2014, con Benedict Cumberbatch, Luke Evans, Elijah Wood, Martin Freeman. Prodotto in Usa/Nuova Zelanda. Durata: 144 minuti. Trama: Dopo aver sconfitto il drago Smaug ed essersi riappropriato del proprio regno, Thorin Scudodiquercia è accecato dall’avidità e dalla paura di perdere ciò di cui è rientrato in possesso. Non rispettando alcune promesse fatte lungo il cammino, scatenerà l’ira dei suoi creditori e aprirà la strada a una battaglia senza precedenti nella Terra di Mezzo.

Nove, ore 21.30: The Order

Film di Sheldon Lettich con Jean-Claude Van Damme, Charlton Heston, Ben Cross, Sofia Milos. Prodotto in Usa. Durata: 89 minuti. Trama: Rudy Cafmeyer è un ladro d’arte. Sia che trafughi tesori nella giungla dell’Angola, sia che rubi i gioielli della mafia russa a Mosca, Rudy è uno abituato a vivere sul filo del rasoio. Gioca quindi sul suo terreno quando riceve una telefonata dal padre, famoso archeologo, che è in grossi guai in Israele. Precipitatosi a Tel Aviv Rudy si trova coinvolto in una caccia all’uomo. In palio c’è non solo la salvezza del genitore, ma del mondo intero, minacciato da una pericolosa setta.





Rai4, ore 21.05: Ender’s Game – Film

Iris, ore 21.00: American Beauty – Film

Rai5, ore 21.15: Un romanzo, tante storie – Documentario

RaiMovie, ore 21.10: Still Alice – Film

RaiPremium, ore 21.20: Una strada verso il domani – Ku’damm 56 – Miniserie

Cielo, ore 21.15: American Life – Film

Paramount Channel, ore 21.15: The Wolf of Wall Street – Film

La5, ore 21.10: I misteri di Villa Sabrini – Film

RealTime, ore 21.10: La clinica del dottor Jessen – Docu-Reality – 1^Tv

MediasetExtra, ore 21.15: Rosy Abate – La Serie – Fiction

Mediaset Italia2, ore 21.10: Batman – Film

TopCrime, ore 21.10: The Closer – Prima Stagione – Serie Tv



viaggia ancora una volta al timone del suo Voyager, lunedì 22 gennaio, alle 21.20, su Rai2. Un lungo racconto che da oltre due anni mette in scena storie e Storia, ricerca e scienza, luoghi del nostro Paese che stordiscono per la loro bellezza spesso nascosta e inedita per molti, e naturalmente uomini che hanno vissuto e vivono per renderlo unico. Questa l’ “Italia Straordinaria” giunta alla quinta serie consecutiva che ha permesso al programma di rinnovarsi ulteriormente raggiungendo nuovi consensi e record di ascolti.In questa puntata: Roberto Giacobbo si cala nelle viscere del Monte Soratte vicino Roma per un viaggio nel passato. Una vera e propria città sotterranea, quattro chilometri di gallerie all’interno della montagna. Un bunker segreto che permise alle truppe naziste di resistere al bombardamento da parte delle truppe alleate del 12 maggio del 1944. Ma cosa diventarono realmente queste “officine protette del Duce” all’inizio degli anni ’60 in piena guerra fredda? E’ esistito l’oro del Soratte?Le telecamere di Voyager si sposteranno poi in Francia, nella regione dell’Ardeche, per entrare nella Grotta di Chauvet, uno dei più importanti siti preistorici europei scoperto nel 1994. Qui le lancette dell’orologio dovranno essere spostate all’indietro in un arco di tempo che va dai 32.000 ai 36.000 anni fa, nel Paleolitico superiore. Bellissime pitture rupestri come il “Gruppo di cavalli” proiettano una luce nuova ed affascinante sui nostri progenitori primitivi.Con “Medici in prima linea”, lunedì 22 gennaio ore 21.20 su Rai3, torna PresaDiretta con uno dei suoi cavalli di battaglia, la sanità pubblica. Un’inchiesta per capire cosa c’è dietro gli errori medici e le cosiddette “morti evitabili” in ospedale. Un viaggio sulle “montagne russe” della sanità pubblica, tra sprechi, disorganizzazione ed eccellenze. E poi il cronico problema del nostro Servizio Sanitario Nazionale che viaggia a due velocità. Il Nord che garantisce le cure e l’efficienza, il Sud che arranca tra commissariamenti e medici eroici.PresaDiretta è andata in Sicilia e in Campania. Quest’ultima è in fondo alla classifica tra tutte le regioni italiane per i Livelli Essenziali di Assistenza (i cosiddetti LEA) stabiliti dal Ministero della Salute, ma è prima nella drammatica graduatoria delle morti evitabili, cioè quelle che si potrebbero evitare con cure appropriate e tempestive. Un viaggio drammatico e in presa diretta nel “Sud della salute”, con medici e infermieri del 118 allo stremo, medici di base in prima linea, le liste di attesa infinite, tagli ai fondi regionali e cronica carenza di organico.A PresaDiretta parla per la prima volta il padre di Antonio Scafuri, il ragazzo di 23 anni morto questa estate, dopo aver aspettato per ore e ore al Pronto Soccorso dell’ospedale Loreto Mare di Napoli di essere curato. Il suo dolore e la sua richiesta di giustizia.