Arrestato latitante della nuova banda della Magliana Fausto Pellegrinetti

Fausto Pellegrinetti usava numerosi alias - Enrico Longo, Franco Pennello, Giulio Dedonese- ed è è stato arrestato nel primo pomeriggio di domenica al termine di un'indagine durata circa due anni condotta dalla Squadra Mobile di Roma, dal Servizio Centrale Operativo, in collaborazione con la polizia nazionale spagnola UDYCO Central, la Direzione Centrale Polizia Criminale – SCIP – e la Direzione Centrale Servizi Antidroga, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. In Spagna è stato arrestato il latitante 76enne, ricercato da più di 15 anni e considerato appartenente alla nuova. Pellegrinetti era destinatario di un ordine di esecuzione poiché condannato in via definitiva a 13 anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e riciclaggio.

