IL TOP MODEL FABIO MANCINI INCANTA ALLA MFW COLLEZIONI A/I 18/19

Di Armando Sanchez - Anche quest'inverno la Moda Uomo milanese ha riscosso un discreto successo, con tanti eventi e iniziative che hanno catalizzato l'attenzione degli addetti ai lavori. Tra gli indossatori più attesi e apprezzati in passerella non poteva mancare lui: Fabio Mancini, bello, occhi espressivi, corpo statuario ed eleganza da vendere. CLICCA SULLE FOTO PER ACCEDERE ALLA OFFICIAL PAGE INSTAGRAM DI FABIO MANCINI!!!

Ecco a voi gli ultimi highlight dell'ultimissima fashion week appena terminata, con le foto inedite trovate sui vari motori di ricerca e backstage del nostro supermodello italiano. Star assoluta di queste sfilate con un record all'attivo di ben 17 stagioni consecutive alle passerelle di Giorgio Armani e con più di 40 sfilate di Armani all'attivo senza mai mancare una stagione, Musa ormai della maison meneghina, decisamente più importante del mondo. Mancini era presente anche per il grandissimo evento sfilata di Dolce e Gabbana in Rinascente. I designer Stefano e Domenico Gabbana hanno pensato di realizzare uno show aperto al pubblico. Il successo è stato pazzesco. Migliaia di fan provenienti da tutta Italia hanno atteso il bellissimo Fabio, sperando in un selfie o un autografo. Congratulazioni!

Tifo da stadio, modelli osannati come divi di Hollywood e collezione autunno/inverno 2018-19 da sogno per Dolce&Gabbana a La Rinascente. Uno show sensazionale e incredibile che ha mandato in estasi il pubblico presente al grande evento, che di solito è riservato a pochi eletti"Ognuno di noi - ha dichiarato il famoso e popolare stilista italiano Ste