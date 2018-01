Venezia, il pranzo d'oro: 1.100 euro per 4 bistecche, frittura e acqua - Turisti sporgono denuncia

I turisti orientali, un gruppo di giovani universitari, hanno già lasciato Venezia per raggiungere Bologna e qui, secondo quanto sostiene Gasparinetti, avrebbero presentato denuncia su quanto accaduto nella città lagunare. Il gestore della trattoria, un egiziano, ha detto di non ricordare "di avere avuto problemi con clienti giapponesi in questi giorni".

Quattro bistecche, frittura mista di pesce, acqua e servizio:. Protagonistiche quando si sono visti presentare il conto sono rimasti senza fiato. L'episodio è accaduto in un'osteria in, vicino a, ha raccontare la disavventura dei quattro giapponesi è stata la, Marco Gasparinetti, che invece aveva pranzato in un altro locale.