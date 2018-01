Confessioni choc di Rita Rusic : Cecchi Gori è masochista e sadico, nessun soldo dopo il divorzio

Parlando poi dei due figli avuti dal noto produttore cinematografico, la Rusic ha detto: «Mario è un ragazzo molto sensibile, che ha sofferto molto questa lontananza dal padre, il fatto che il padre lo avesse in qualche maniera abbandonato. Vittoria si è sempre sentita non amata e quindi ha una difficile relazione con la figura maschile, perché nella sua testa dice 'Se un padre non mi ha amato perché un altro uomo mi dovrebbe amare?'». Sul suo presunto divorzio miliardario la Rusic ha voluto precisare: «Sono molto arrabbiata con un certo tipo di media perché vanno su internet e prendono notizie che ci sono state in precedenza e vanno avanti. Il fatto del mio divorzio miliardario è una fesseria, lo posso dire perché i documenti sono pubblici. Chiunque, qualunque giornalista può andare a vedere e può vedere che il mio divorzio è a zero euro. Io non ho preso un euro dal divorzio, dopo diciott'anni e mezzo di matrimonio, dopo anni che abbiamo lavorato sempre assieme io non ho avuto niente, lo posso dire ufficialmente senza nessun tipo di problema. Io so chi sono, non mi ferisce quello che dicono di me.»





Infine l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha aggiunto : «Quello che mi da fastidio è la percezione degli altri rispetto a notizie così finte, false, questo mi dà fastidio. Mi sono dovuta reinventare a 50 anni, inventarmi un'attività, non è facile ricominciare da capo, con un divorzio a zero lire, senza una casa, senza niente, e nonostante tutta la fatica anche la beffa oltre l'inganno... è veramente ridicolo».

