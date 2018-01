Attacco terroristico all'hotel di Kabul : 6 morti e diversi feriti

I morti sono invece 6, sei i feriti. I vigili del fuoco sono ora al lavoro per spegnere l'incendio provocato ieri da una esplosione nella prima fase dell'attacco. Un numero imprecisato di feriti sono stati trasferiti nell'ospedale di Wazir Akbar Khan, in strutture militari e nel Centro medico di Emergency di Gino Strada. Nei social media e sui siti online delle tv afghane circolano foto persone ospitate nell'hotel che cercano disperatamente di mettersi in salvo calandosi dai balconi in tutti i modi possibili.

Unsi è fatto saltare in aria all'ingresso, il bilancio dell'operazione è di tre assalitori uccisi e 126 persone tratte in salvo, fra cui 41 stranieri, i morti sono invece sei, e diversi feriti. E' terminato oggi poco prima delle 10 locali (le 6,30 italiane), l'attacco terroristico all'. Ad annunciarlo un portavoce del ministero dell'Interno nella capitale afghana, il quale ha precisato il bilancio dell'operazione: tre assalitori uccisi e 126 persone tratte in salvo, fra cui 41 stranieri.