Minacce di morte al Sindaco di Empoli: Preferisci i negri ai tuoi cittadini, ti ammazziamo

Molti i messaggi di solidarietà pervenuti al sindaco tra cui quello del segretario del Pd Matteo Renzi e quello della presidente della Camera Laura Boldrini, la quale ha dichiarato: "C'è fascismo e c'è xenofobia, dietro le minacce e i proiettili alla sindaca di Empoli" alla quale "va tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà. Il suo impegno civile a favore dell'accoglienza di chi viene da lontano e il riconoscimento alla sua città, insignita della medaglia d'oro per la Resistenza, danno fastidio a chi ha una visione chiusa e retrograda della società".





"Siamo di fronte a un clima di impunita' e di provocazione che oltrepassa i confini democratici e minaccia il tessuto antifascista del nostro Paese", dice invece la vicepresidente del Senato, Rosa Maria Di Giorgi. Solidarietà anche dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi (LeU), secondo il quale "chi in questi anni ha saputo solo soffiare sul fuoco delle paure usando parole d'odio, è bene che si faccia un serio esame di coscienza, perche' questi sono i risultati. Noi continueremo a combattere sul piano politico e sul piano culturale per respingere queste ignobili minacce alla democrazia. Alla sindaca di Empoli va tutta la mia solidarieta' e quella della Regione Toscana".

Una minaccia di morte, due proiettili e una svastica come firma, questo il contenuto della busta ricevuto dal sindaco di Empoli,. Il foglio utilizzato per l'intimidazione è la fotocopia di un articolo deche riporta la notizia della Medaglia d'oro al merito ricevuta dalla città per la lotta per la Resistenza. Nel testo scritto a penna, la prima cittadina viene accusata die legami con una cooperativa che gestisce l'accoglienza dei migranti: "". IlBarnini si è subito recata dai carabinieri per denunciare quanto successo e i militari hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Il primo cittadino ha poi sottolineato di trovare ipocrita "".