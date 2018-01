Tom Petty : Il famoso musicista 66enne è morto per overdose di antidolorifici

Una morte che ricorda molto da vicino quella di Prince, anche quella avvenuta per un'overdose da antidolorifici che l'artista assumeva per i dolori provocati da un intervento all'anca. Petty avrebbe dovuto fermarsi per i numerosi acciacchi fisici e invece ha voluto proseguire fino alla fine del tour assumendo dosi sempre più massicce di medicinali - con conseguenze tragiche.

Il musicista, deceduto il 2 ottobre, è morto per una overdose accidentale. A riferirlo in un comunicato,, moglie e figlia del musicista, le quali hanno diffuso i risultati dell'che conferma l'. Si precisa inoltre che il musicista 66enne soffriva di enfisema, aveva un'anca fratturata e problemi alle ginocchia, ma ciò non lo aveva fermato dal concludere il suo ultimo tour, pochi giorni prima del decesso.