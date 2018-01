Dolce&Gabbana: tre show diversi alla Rinascente per la collezione autunno/inverno 2018-19

"Ognuno di noi - ha dichiarato il famoso e popolare stilista italiano Stefano Gabbana - ha il suo angelo custode e ognuno gli dà un'interpretazione diversa, può essere una persona che non c'è più o una persona che ci è cara, perché ognuno di noi ha bisogno di sentirsi protetto, io stesso fin da quando sono piccolo tutte le sere recito l'angelo custode, che ho voluto anche far scrivere su una maglietta, con una certa ironia". Per poi concludere con una battuta ironica: "Abbiamo fatto il nostro calendario in questa fashion week che più che altro è un fashion weekend".





In passerella alla Rinascente ha sfilato anche il top model italiano Fabio Mancini che ha incantato tutti per il suo portamento, stile, classe ed eleganza. Sul suo profilo Instagram, Mancini ha condiviso alcune foto dell'evento e ha scritto: "Per concludere questa meravigliosa fashion week di Milano dove ci avete accolto in tantissimi in Rinascente per l'evento speciale di #DolceGabbana! Grazie, grazie, grazie a tutte le persone presenti e per il vostro supporto pazzesco che mi avete dato!".

Poi Fabio Mancini ha riservato un pensiero particolare ai due celebri stilisti: "Vi conosco da tanti anni ormai Stefano e Domenico e questa volta vi siete superati riuscendo a coinvolgere me e tantissime altre persone, rimarcando quando siete attaccati a questo Paese, alle nostre tradizioni. Volevate portare l'italianità nel mondo e ci state riuscendo alla grande! ORGOGLIOSO DI ESSERE ITALIANO".





Un mega evento all'insegna dell'alta moda e dell'italianità!

"Tifo da stadio, modelli osannati come divi dida sogno per. Uno show sensazionale e incredibile che ha mandato in estasi il pubblico presente al grande evento, che di solito è riservato a pochi eletti".