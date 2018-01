Roma - 29enne accoltellato in pieno centro senza motivo : Gli aggressori volevano divertirsi

I ragazzi hanno risposto, ma hanno provato a tenersi a distanza, fino a quando non sono stati raggiunti dal gruppo e poi aggrediti. Due di loro sono riusciti a fuggire: «Si è avvicinato a me continuando a insultarmi. Io ho alzato le mani e gli ho detto “Stai calmo, cosa stai facendo, torna in macchina!”», racconta Paolo, «La prima coltellata me l’ha data all'altezza del cuore bucando il giubbotto nuovo che ha attutito il colpo che, tuttavia, è arrivato a ferirmi il petto». Fortunatamente le ferite riportate non sono state gravi, il giubbotto, appunto, e i pantaloni piuttosto spessi hanno fatto si che la lama non penetrasse in profondità. Le motivazioni che hanno spinto i giovani ad attaccare sarebbero legate alla loro voglia di divertirsi : «Il ragazzo che mi ha colpito aveva 20 anni, mai visto prima. Perché l’ha fatto? O era drogato o per passare la serata», ha concluso Paolo. Ora gli investigatori sono sulle tracce degli aggressori.

Ancora violenza, ancora aggressioni per puro divertimento., rugbista di 29 anni, residente aera incon altri due amici per bere qualcosa insieme, quando i tre sono stati inseguiti e poi aggrediti. I due amici sono riusciti a scappare ma Paolo è stato raggiunto da alcuni ragazzi e, per fortuna si è salvato grazie al suo giubbotto che ha impedito alla lama del coltello di raggiungere il cuore, riportando, però, diverse ferite. «All'una e trenta siamo andati via dal pub. Stavamo camminando su corso Vittorio Emanuele II per andare a prendere il bus notturno che ci avrebbe portato a casa, ai Parioli. Arrivati all'altezza di piazza della Chiesa Nuova abbiamo sentito urlare. Alcuni ragazzi, in un’auto parcheggiata, gridavano parolacce e insulti verso le nostre madri», ha raccontato il 29enne.