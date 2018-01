Roberta Ragusa, lettera anonima a Chi l'ha Visto?: Indagate sul suicidio del dipendente del cimitero

Altro dettaglio svelato da "Chi l'ha visto" è che la famiglia dell'uomo ha rinvenuto un lingotto d'oro nella cassaforte dell'uomo, un fatto strano per chi, come lui, ha da sempre avuto problemi di soldi. La Sciarelli non ha comunque voluto rivelare il nome del suicida, nonostante questo venisse indicato nella lettera spedita alla redazione. La giornalista ha infatti precisato: "Non sappiamo se si tratti di una pista valida o meno, dobbiamo scoprirlo insieme a voi". Chi ha inviato la lettera? E perché la spedisce dopo 6 anni dalla scomparsa della donna pisana? E ancora: che rapporto c'era tra il dipendente del cimitero di Pisa - finora mai comparso nelle indagini - e la Ragusa? E come mai un uomo che svolgeva un lavoro così umile aveva un lingotto d'oro nella sua cassaforte? Gli interrogativi che si aprono in seguito all'arrivo della lettera sono molti e sono ancora tutti senza risposta.





Roberta Ragusa è scomparsa nella notte tra il 12 e il 13 gennaio del 2012 e dopo mesi di indagini è stato accusato il marito della sua morte. Antonio Logli è stato condannato a 20 anni di reclusione nel primo grado di giudizio, mentre il prossimo 14 marzo inizierà il processo di appello a Firenze. Nel frattempo, Logli è tornato a lavorare al comune di San Giuliano Terme. Nel 2012 è stato il figlio Daniele a chiedere a "Chi l'ha visto" di indagare sulla scomparsa della madre e da allora il trasmissione di Rai Tre ha sempre cercato la verità. Dopo la condanna in primo grado di Logli, il caso sembrava chiuso e anche i genitori del marito di Roberta in un'intercettazione mandata in onda da "Chi l'ha visto" si dicevano convinti che il figlio avesse ammazzato la moglie, poiché lo voleva lasciare. Ora, però, il messaggio preciso inviato al programma della tv di Stato potrebbe riaprire il caso e stravolgere tutto.

Una lettera anonima arrivata alla redazione di "" potrebbe portare ad una svolta e rivelare nuovi dettagli nel caso dila donnanel 2012 in provincia di Pisa e per il cui omicidio è stato condannato a 20 anni di reclusione il marito, Antonio Logli. Alla redazione del programma di Rai Tre "Chi l'ha visto", infatti, è arrivata una lettera che chiede di indagare su di un uomo poi suicidatosi nel 2016, sulle rotaie della linea Pisa-Lucca, che non a caso scorre proprio dietro a casa Logli. Stando alla lettera inviata al programma condotto da, l'uomo era un dipendente del cimitero di Pisa. Era tossicodipendente, aveva problemi economici e dopo la scomparsa di Roberta Ragusa ha avuto pesanti contraccolpi psicologici, era tormentato e la sua disperazione lo avrebbe portato al suicidio.