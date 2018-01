Elena Santarelli accusata : Sei una cattiva madre

«Vi dovete vergognare a scrivere ‘invece di pensare a tuo figlio, vai a lavorare’ .Anche se fossi andata in diretta nessuno ha il diritto di puntare il dito e di sparare cattiverie. Ho conosciuto mamme in ospedale che andavano a lavorare e poi tornavano dai figli…quindi cattive anche loro?’ Che tristezza leggere alcuni commenti». In molti hanno espresso la loro solidarietà a Elena Santarelli.

Elena Santarelli si scaglia contro alcunidopo le dure accuse ricevute... le polemiche dopo la partecipazione al programmaquando alcuni l'hanno accusata di non essere una, perché in tv piuttosto che vicino al figlio malato. La showgirl ha deciso di raccontare del suo dramma e della:«», ha repliato la Santarelli su