Stasera In Tv - Guida Programmi e Film 17 gennaio : Meraviglie – La penisola dei tesori, Tutte lo vogliono e Il segreto

Stasera In Tv - Guida Programmi e Film 17 gennaio

Rai2, ore 21.20: Tutte lo vogliono

Chiara è una raffinata food designer che prepara cibo esteticamente affascinante, mentre Orazio sbarca il lunario facendo lo shampoo ai cani, alle dipendenze di un bizzarro magrebino amante delle soap opera. Poi, c’è il bel Raffaello, amore adolescenziale di Chiara… Questi i protagonisti del film “Tutte lo vogliono”, interpretato da Enrico Brignano e Vanessa Incontrada che Rai2 propone mercoledì 17 gennaio, alle 21.20. Una brillante commedia degli equivoci per la regia di Alessio Maria Federici.

Rai3, ore 21.15: Chi l’ha Visto? – Diciassettesima Puntata

Mercoledì 17 gennaio alle 21.15 Rai3 trasmette un nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto?”, in cui si parlerà della morte del parà Emanuele Scieri . Dopo la relazione della Commissione Parlamentare d’inchiesta sono state riaperte le indagini per la morte del parà Emanuele Scieri. Federica Sciarelli fa un appello a coloro che erano in servizio di leva alla caserma “Gamerra” di Pisa, a chi ha visto o sentito dei “trattamenti” a cui erano sottoposte le reclute. “Raccoglievano escrementi umani con i quali facevano agli allievi la famosa “comunione”: un cucchiaio di questa roba che dovevano mandare giù. Ma la cosa credo sia finita negli anni. Dopo non ne ho sentito più parlare”. E’ il racconto che fa alla Commissione Parlamentare d’inchiesta Enrico Celentano, Generale della Brigata Paracadutisti della “Folgore”, all’epoca della morte di Emanuele Scieri.

Canale5, ore 21.20: Il Segreto – 1^Tv

Italia1, ore 21.25: 90 Special – Novità

In in diretta arriva 90 Special, il nuovo show condotto da Nicola Savino che celebra il mitico decennio. In un clima di grande festa, per cinque puntate, 90 Special ripercorrerà i volti, la musica, i film, i telefilm, gli spot, i format tv, così come gli oggetti, le mode, le tendenze e i fatti di cronaca che hanno reso indimenticabile quel periodo. Musica live, grandi ospiti, interviste, giochi cult dell’epoca riadattati in chiave moderna, un esperto corpo di ballo alle prese con coinvolgenti coreografie, collegamenti in esterna e rvm con sequenze televisive e cinematografiche cult. Insieme a Nicola Savino, ci sarà Katia Follesa, che in ogni puntata proverà a far “rivivere” i programmi televisivi di maggior successo, reinterpretandoli con ironia e organizzando esilaranti reunion con i personaggi dell’epoca. In tutti gli appuntamenti, saranno presenti tre esperti: il “tuttologo” Cristiano Malgioglio, un battitore libero, che commenterà gli eventi in studio; l’”enciclopedico” Max Novaresi che racconterà le curiosità e gli aneddoti più interessanti e spiegherà ai giovani il significato di alcune parole tipicamente anni ’90. E infine, il “collezionista” Ruggero Dei Timidi, che porterà in studio oggetti, giochi e memorabilia del periodo. Dato che gli anni ‘90 sono il momento delle super top model, anche Nicola avrà al suo fianco una bellissima modella: Ivana Mrazova, ex coinquilina del Grande Fratello Vip. I ’90 sono anche gli anni della dance music, quindi, ad animare la festa di “’90 Special” non poteva mancare una coppia di deejay d’eccezione: i Two Fingerz. L’angolo social del programma coinvolgerà live i telespettatori a casa, chiedendo l’invio di foto dell’epoca, immagini di oggetti e gadget trovati casualmente tra i cassetti o nelle cantine. Sarà il giornalista e conduttore tv Michele Cucuzza ad avere il compito di gestire i social e mantenere il contatto con il pubblico. Tra coloro che calcheranno il palco di” ’90 Special” nell’appuntamento di questa sera: Daniele Bossari, Benji&Fede, Eiffel 65, Mietta, Ela Weber e le Lollipop.

Rete4, ore 21.15: Tokarev

Film di Paco Cabezas del 2014, con Nicolas Cage, Rachel Nichols, Max Ryan, Michael Mcgrady. Prodotto in Usa/Francia. Durata: 89 minuti. Trama: Paul Maguire conduce una vita tranquilla. E’ un imprenditore stimato in tutta la comunità ed e’ adorato da moglie e figlia. Ha però un segreto passato da delinquente che tornerà a tormentarlo quando un gruppo di gangster russi rapirà e ucciderà la figlia. Paul getterà via le vesti di brava persona e comincerà una folle ricerca per compiere la propria personale vendetta.

La7, ore 21.10: The Village

Film di M. Night Shyamalan del 2004 con Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, Adrien Brody, William Hurt, Sigourney Weaver. Prodotto in Usa. Durata: 107 minuti. Trama: Fine XIX secolo: la comunità di Covington, in Pennsylvania, vive isolata dal resto del mondo sotto la guida degli anziani e circondata da un bosco popolato da misteriose creature, con le quali è stato stretto un patto di reciproco rispetto. Ma improvvisamente la situazione precipita: gli strani esseri della foresta violano i confini e seminano il panico nel villaggio.

Tv8, ore 21.20: Italia’s Got Talent – Best Of

Speciale appuntamento nel quale sarà possibile rivedere tutti i momenti migliori delle edizioni di Italia’s Got Talent targate Sky.

Nove, ore 21.25: L’asilo dei papà

Film di Steve Carr del 2003, con Eddie Murphy, Jeff Garlin, Steve Zahn, Regina King. Prodotto in Usa. Durata: 95 minuti. Trama: Charlie e Phil, pubblicitari di successo, vengono licenziati in seguito ad un fallimento. Trovatisi senza impiego i due passano piu’ tempo con i rispettivi figli e, alla ricerca di un nuovo lavoro, decidono a cuor leggero di mettere su un asilo: L’asilo dei Papa’. L’impresa, apparentemente semplice agli occhi dei due, sarà tutt’altro che una passeggiata.





Rai4, ore 21.10: Scorpion – Terza Stagione – Serie Tv

Iris, ore 21.00: Under Suspicion – Film

Rai5, ore 21.15: The Beatles – A Long and Winding Road – Documentario

RaiMovie, ore 21.10: Stolen – Film

RaiPremium, ore 21.20: Sotto Copertura – Fiction

Cielo, ore 21.15: Volo 7500 – Film

ParamountChannel, ore 21.10: Garage Sale Mystery – Film Tv

La5, ore 21.10: Colpo d’amore – Film

RealTime, ore 21.10: Il mio grosso grasso matrimonio gipsy Usa – Reality-Show – 1^Tv

MediasetExtra, ore 21.15: L’ultimo padrino – Miniserie

Mediaset Italia2, ore 21.15: Blade – Film

TopCrime, ore 21.10: Chicago P.D. – Prima stagione – Serie Tv



– Terza PuntataPisa e la sua Piazza dei Miracoli, i Sassi di Matera e le Dolomiti sono i tre siti, dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità, protagonisti della terza puntata di “Meraviglie, la penisola dei tesori”, in onda su Rai1 mercoledì 17 gennaio alle 21.25. Il programma, condotto da Alberto Angela, ha come tema i siti Unesco italiani, che sono 53, nessun paese al mondo ha avuto altrettanti riconoscimenti. Il merito di tanta ricchezza, di tanta bellezza è dei nostri padri, dei nostri antenati. Quindi questo programma è anche un omaggio a noi italiani, a quanto abbiamo saputo fare nei secoli e a quanto, tra mille difficoltà, continuiamo a fare. Il percorso attraverso i tesori del nostro paese comincia dalla città di Pisa. Nella Piazza dei Miracoli Alberto Angela illustrerà la storia e le particolarità della famosa Torre pendente, si potrà ammirare il Duomo con la lampada che, secondo la leggenda, avrebbe fornito a Galileo Galilei ispirazioni per le sue teorie. Nel Battistero sorprenderà la particolare acustica, e si comprenderà il perché il camposanto di Pisa costituisce una straordinaria attrattiva turistica. Andrea Bocelli racconterà il profondo legame che da sempre avverte con la sua città.