Milano, grave incidente sul lavoro : Tre operai muoiono intossicati in un'azienda che lavora acciaio

Ad essere coinvolti un operaio di 34 anni e uno di 47, mentre degli altri non si conosce ancora l'età, secondo le informazioni riportate al momento dall'Areu. Sul posto anche carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco che stanno controllando la zona. È rimasto intossicato anche il Capo Squadra dei Vigili del fuoco, tra i primi giunti a prestare soccorso, per il pompiere una lieve intossicazione. Non è stata ancora individuata con certezza l'origine dell'intossicazione. da quanto si apprende infatti, i primi controlli effettuati dalle due squadre dei vigili del fuoco (tra cui quella degli specialisti del Nucleo Nbcr) al lavoro alla Lamina Spa in via Rho, non avrebbero evidenziato tracce tangibili di vapori o gas tossici che potrebbero essersi sprigionati per varie ragioni durante i lavori per la pulizia del forno.

Grave incidente sul lavoro in un'a Milano, in, zona Greco. Sonocoinvolti di cuimentre altri tre sono ricoverati presso l'ospedale, uno di loro purtroppo è gravissimo. In quattro erano stati trovati dal 118 a terra privi di sensi, tre sono morti subito dopo in ospedale. Sono tutti operai italiani rimasti intossicati da, forse di azoto, durante le operazioni di pulizia di un forno. All'arrivo del 118 le loro condizioni erano già disperate, sono morti in arresto cardiaco poco dopo il trasporto all'ospedale di Monza e al Sacco di Milano.